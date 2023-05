PRF apreende cocaína, medicamentos e 24 garrafas de Pisco em ônibus do Acre

Agentes da Polícia Rodoviária Federal compareceram à Rodoviária Internacional de Rio Branco, localizada no bairro Praia do Amapá, na BR 364, para realização de procedimentos de fiscalização. Por volta das 22:30, da quinta-feira, 4, durante a abordagem de um ônibus com destino a Porto Velho/RO, a equipe verificava equipamentos obrigatórios do veículo, regularidade documental, consulta dos passageiros embarcados, entre outros itens, quando solicitou ao motorista do veículo que abrisse o compartimento de encomendas despachadas.

Feito isso, foram constatadas algumas caixas que não possuíam nota fiscal, o que motivou a verificação do seu conteúdo. Dentro de duas caixas foram encontrados diversos medicamentos de uso hospitalar, como ampolas de ácido ascórbico, ampolas de omeprazol sódico e benzetacil injetável.

Não muito distante, ainda no compartimento de encomendas, a equipe identificou mais duas caixas que também não possuíam nenhum documento de nota fiscal acompanhando, o que motivou a abertura das caixas para verificação do conteúdo. Dentro delas, foram encontradas 24 garrafas de 2 litros de bebida alcoólica do tipo Pisco e de origem peruana (marca Tabernero – La Botija).

No mesmo ônibus, a equipe PRF realizou a verificação dos compartimentos do veículo, momento em que foram encontrados, dentro da lixeira do banheiro do piso inferior, 02 (dois) tabletes de substância com características análogas a cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 2,38 kg. Os tabletes estavam escondidos embaixo de vários papéis descartados na lixeira, e a equipe não identificou quem os colocou no local mencionado.

Diante do ocorrido, as bebidas alcoólicas e os medicamentos hospitalares foram retirados do veículo, apreendidos e encaminhados para a Receita Estadual da Secretaria de Fazenda do Estado do Acre, e o material ilícito encontrado na lixeira do banheiro foi encaminhado à Polícia Judiciária para prosseguimento dos devidos procedimentos legais cabíveis.