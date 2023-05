Luiz Gonzaga participa com Gladson da assinatura da ordem de serviço

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), e o primeiro-secretário da Casa, Nicolau Júnior (PP), participaram nesta terça-feira (30), juntamente com o governador do Estado, Gladson Cameli, de uma reunião por videoconferência com o ministro dos Transportes, Renan Filho, para tratar da assinatura de ordem de serviço para manutenção da BR-364 no Acre.

De acordo com Luiz Gonzaga, que defende a recuperação da rodovia como forma de fomento à economia acreana com o escoamento da produção agrícola, afirmou que esse é um momento importante para garantir o tráfego na estrada o ano inteiro.

“Nossas visitas a Brasília estão rendendo resultados. Fomos diversas vezes, juntamente com a bancada federal, cobrarmos do governo federal recursos para a recuperação da BR. Essa assinatura da ordem de serviço mostra que nossos esforços valeram à pena. O povo do Juruá e Tarauacá/Envira não pode ficar isolado e lutaremos sempre para que a nossa principal estrada tenha condições de trafegabilidade todos os meses do ano”, disse o parlamentar.

O governador Gladson Cameli aproveitou para agradecer ao governo federal pelos recursos enviados ao Acre para recuperar a BR.

“Agradeço de coração o apoio e a atenção do Governo do Brasil com nosso Acre”, disse.

O deputado Nicolau Júnior afirmou que o governo federal pretende investir mais de R$ 175 milhões na manutenção de cerca de 115 quilômetros da rodovia entre Rio Branco a Cruzeiro do Sul.

“A luta pela reconstrução da BR-364 não pode parar. Deverá ser injetado pelo Governo Federal mais de R$ 175 milhões para a recuperação de aproximadamente 115 km da rodovia federal”, disse Nicolau.

Participaram da reunião também os deputados Pedro Longo, Manoel Moraes e Clodoaldo Rodrigues.