Prefeitura de Rio Branco lança programa para recuperar 440 ruas em quarenta bairros

Com a presença maciça de autoridades e servidores, o prefeito Tião Bocalom (PP) lançou na manhã desta sexta-feira, 25, no quadrilhódromo do Arena da Floresta, o “Programa Recupera Rio Branco” – que tem o objetivo inicial de pavimentar os bairros atingidos pelas devastações da cheia do Rio Acre no início do ano. Segundo a gestão, o programa visa atingir 440 ruas em 40 bairros – com investimentos de R$ 30 milhões em recursos próprios.

Em seu pronunciamento, o chefe do executivo municipal, destacou que o investimento geral com recuperação da cidade ultrapassa os R$ 80 milhões, contudo, R$ 30 milhões vai abranger os bairros atingidos pela enchente. Já os demais R$ 50 milhões, serão investidos para recuperação de bairros e logradouros públicos. “Será muito trabalho, tenho certeza que vamos entrar em quase todos os bairros. Esses recursos [R$ 80 milhões] será para ruas e deixar nossa cidade melhor e mais bonita”, ressaltou.

O secretário da zeladoria, Joabe Lira, contou que os serviços que serão oferecidos são: limpeza de ruas, drenagem, tapa buracos, limpeza, água e esgoto e recuperação de calçadas. “Tenho certeza que vamos avançar na Infraestrutura de Rio Branco. Quero dizer que em breve, vamos ser referência em iluminação pública de LED e isso vai ficar marcado na história da população”.

O secretário de Infraestrutura, Cid Rodrigues, contou que para o lançamento do programa foi necessário economizar recursos públicos da prefeitura da capital. Rodrigues também elogiou a parceria que será realizada com o setor privado. O gestor mencionou que serão colocados nas ruas mais de 150 maquinários, tanto de empresários quanto da prefeitura. “O programa tem a limitação que consiste em recuperar os bairros atingidos pela cheia. Quero crer que com essa ação e início dos trabalhos, logo, virá outros trabalhos”, comentou.

Cid revelou ainda que o trabalho já iniciou, sendo investido, inicialmente, R$ 8 milhões em recuperação de vias públicas. “Estou administrando tudo isso com cautela e vamos fazer com todas as secretarias os trabalhos com zelo. Vamos dar um novo momento à prefeitura com trabalho”, explicou.

Carlos Afonso, representante da construção civil, usou o dispositivo de honra para enaltecer a iniciativa de Bocalom na contratação de empresas privadas. “As nossas empresas estão equipadas para executar esse programa e demais outros que o senhor [Bocalom] lançar. Vamos entregar com produtos de qualidade e nos prazos estabelecidos”, revelou.

Estiveram presentes na solenidade, mais de 40 presidentes de bairros, gestores da prefeitura, os vereadores Francisco Piaba, Arnaldo Barros, Fábio Araújo, Rutênio Sá e Samir Bestene, representantes da Câmara Municipal e sociedade civil.