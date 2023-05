Prefeitura de Rio Branco incentiva educação ambiental por meio de atividades lúdicas

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), esteve nesta sexta-feira (19), na escola de educação infantil Vovó Mocinha, no bairro Xavier Maia.

A visita foi realizada através da Escola de Educação Ambiental do Horto Florestal (EAHFLOR) que atendeu uma solicitação da direção da escola para auxiliar no aprendizado do Projeto Paisagismo, através de atividades lúdicas. A equipe ficou encarregada de realizar um teatro falando sobre o cuidado que todos devem ter com o meio ambiente. A atividade aconteceu para os alunos do turno da manhã e da tarde, contemplando um total de 400 crianças.

“Nós trabalhamos com o Projeto Paisagismo e começamos nas salas de aula com as rodas de conversa onde explicamos para as crianças a importância, a Semeia veio dar apoio a esse projeto porque eles já trabalham com cultivo a plantas, trazem mudas para a escola para plantarmos em nosso jardim e as crianças cultivando” disse a diretora da escola, Sáira Moraes.

Arte educadora da Ecoteca do Horto Florestal, Neivanara Lins, falou sobre a atividade e explicou que a equipe da EAHFLOR também trouxe sementes de girassóis para as crianças plantarem e acompanharem da sala de aula o crescimento das plantas a medida que elas forem aguando, cuidando e dando carinho.

“Através das músicas nós fomos conversando, explicando para eles como é importante a gente cuidar das plantinhas e plantar, onde tem árvore tem animais, água. Então fomos construindo com eles esse conceito de que as crianças são muito importantes para cuidar da natureza e de todo meio ambiente”, explicou.

A arte educadora ainda disse que a Escola de Educação Ambiental do Horto Florestal (EAHFLOR) também oferece muitas atividades no parque como visita orientada, palestras e construção de brinquedos com sucata, além de em outros espaços como no caso do teatro que foi realizado na escola.

Para solicitar uma das atividades é preciso encaminhar um ofício para o e-mail [email protected] explicando qual é a ação de interesse.

A palhaça Vagalume aproveitou para deixar um recado para as crianças que estão em casa.

“Olha criançada vocês são muito importantes para a natureza porque podem fazer melhor do que esses mal-educados que ficam jogando lixo no chão, fazendo nossos rios de lixeira. Vocês são o nosso futuro. Então vamos plantar, cuidar dos animais e ter muito amor, tá bom?”, finalizou.

Foto: Renilson Rodrigues/Assecom