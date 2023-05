Prefeitura assume saneamento da capital e investirá R$ 12 milhões de recursos próprios

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado do governador do Estado, Gladson Cameli, assinou nessa segunda-feira (29), no Palácio Rio Branco o termo de cooperação que firma a transferência de responsabilidade do saneamento do Estado para o Município.

Segundo o diretor-presidente do Serviço de Água e Esgoto (Saerb), Enoque Pereira, a partir dessa assinatura a prefeitura assume as Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) da Conquista e São Francisco onde, de imediato, o prefeito Tião Bocalom irá destinar R$ 12 milhões para fazer as manutenções necessárias e reativar as duas estações.

“Na prática, Rio Branco vai sair de 2,6% de esgoto tratado, que está sendo lançado nos lagos e igarapés, para 42% ou mais, então, teremos uma evolução muito grande e vamos fazer com que a própria população sinta isso, na prática. O esgoto estava sendo apenas afastado em grande parte, mas não estava sendo tratado”, enfatizou.

O presidente do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre), José Bestene, explicou sobre a situação das outras duas ETE’s da capital, a do Quixadá e a da Cidade do Povo, que até o fim do ano o Estado finalizará a construção e a reativação para, posteriormente, entregar para a prefeitura.

“A Organização Mundial da Saúde (OMS), através do seu relatório, já fala que cada dólar aplicado em saneamento básico representa cinco dólares que se faz em economia no Sistema Único de Saúde. Pensando na saúde da população, vamos ampliar essa questão, tanto do abastecimento, quanto do esgotamento sanitário e, com isso, beneficiar toda a população da cidade”, declarou.

O prefeito reforçou que a partir desse recurso, próprio da prefeitura, que será destinado para a reativação das duas primeiras ETE’s, a população já vai perceber uma grande melhora na qualidade do saneamento na capital.

“Para atingir essa meta que estamos prevendo, entre 42% a 50% de tratamento do esgoto produzido em Rio Branco, nós precisamos colocar para funcionar as Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) da Conquista, que está parada há muito tempo, e a do São Francisco, que ainda opera, mas muito pouco. Essas duas estações, a prefeitura vai dar um jeito de botar para funcionar”, explicou.

“Estamos aqui unindo as nossas forças, para fazer o for preciso para melhorar a vida do povo, porque é saúde”, afirmou o governador do Estado, Gladson Cameli.

O prefeito aproveitou para falar sobre uma importante parceria entre a Prefeitura de Rio Branco, Embrapa e a Universidade Federal do Acre, que visa perfurar dois poços de pesquisa de até 1.200 m de profundidade, para verificar a presença de aquíferos.

“A nossa preocupação é que o rio possa colapsar. Toda vez que chega o verão é aquele sufoco, não sabendo se ele vai aguentar. O nosso objetivo com duas perfurações, uma no 1º Distrito e outra no 2º, é que com esses poços, de 1.200 metros cada um, tentar ver se conseguimos localizar esse aquífero Alter do Chão, porque se for encontrado ele resolverá o problema de água de Rio Branco para o resto da vida”, disse.