Prefeito de Rio Branco participa de workshop promovido pelo Calha Norte e Amac

Entre os dias 22 e 26 de maio, uma comitiva do Ministério da Defesa, composta por 45 integrantes do Departamento do Programa Calha Norte, estará no Acre com o objetivo de inspecionar e vistoriar 51 obras de infraestrutura e 28 convênios de aquisição de equipamentos, totalizando 79 convênios entregues a 17 municípios do Acre e 2 do Amazonas. O diretor do Departamento do Programa Calha Norte, general Ubiratan Poty, explicou sobre os investimentos e das vistorias na aplicação dos recursos na região.

“De maneira geral e de forma bem resumida, foi muito positiva a nossa vinda, acompanhar de perto a execução das obras, principalmente as que já terminaram e a gente atestar, realmente que a política pública pretendida na celebração do convênio foi atingida com a execução do trabalho e essa vistoria final.”

Após os trabalhos de vistoria, o general palestrou no workshop sobre o fortalecimento da governança, gestão e controle nas transferências discricionárias e legais. O treinamento foi dirigido a técnicos e gestores. O prefeito do município de Acrelândia, Olavinho Rezende, destaca a importância dos recursos e da parceria com o Calha Norte.

“Durante esses dois anos e cinco meses de mandato, essa é a terceira ou quarta visita do general Poty aqui no Estado do Acre e, sempre quando vem, traz uma equipe que nos ajuda muito, nos orienta muito como aplicar o recurso, prepara toda a equipe de licitação, toda a equipe de planejamento. Isso é muito importante para os municípios, que executem corretamente e não percam prazos.”

A vice-governadora do Acre, Mailza Gomes, também participou do evento. Ela destaca que a importância da presença do general Poty, que está há muito tempo no Calha Norte.

“As prefeituras têm as suas dificuldades técnicas, têm seus problemas com os convênios. São detalhes que a vinda deles, a presença dos técnicos do programa diretamente nos municípios, nas obras visitando, ajuda muito.

O prefeito de Rio Branco que também é presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), diz que os investimentos e a assistência técnica do Calha Norte na região são fundamentais para o desenvolvimento dos municípios, e que a visita de toda a equipe técnica, faz com que eles conheçam melhor as peculiaridades da região.

“É importante trazer os técnicos que estão Brasília, porque eles não sabem da nossa realidade. Acham que tem que ser aquele preço já definido em nível nacional, e não é. Nenhum dos municípios isolados vão conseguir trabalhar. É muito importante quando eles vêm, como é o caso do Calha Norte, que acaba vindo visitar in loco. Uma coisa é uma obra em Rio Branco outra coisa é uma obra em Santa Rosa do Purus e em Jordão.”