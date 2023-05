Policial penal é baleado com a própria arma ao ser assaltado no bairro Conquista, em Rio Branco

Integrantes de uma guarnição do Grupo de Intervenções Rápidas e Ostensivas (GIRO) em duas ações distintas na região da Baixada do Sobral nessa segunda-feira, 29, prenderam um homem que estava na condição de foragido e mais tarde conseguiram localizar a motocicleta Honda Start CG 160 preta, roubada no início da manhã de um Policial Penal, durante um assalto no bairro da Conquista.

O agente de segurança saiu baleado e também ficou sem sua arma de fogo. Os militares faziam um patrulhamento quando se depararam com um suspeito e optaram por abordá-lo. Numa breve consulta no sistema, descobriram que o homem estava na condição de foragido da justiça, e que tinha em se desfavor um mandado de prisão preventiva decretado pela justiça da capital.

Minutos depois, a mesma guarnição foi acionada para se deslocar até a esquina das Rua Macauã com Guarani, na mesma região, onde existe um terreno baldio que usado por bandidos para ocultar produtos furtados ou roubados. No local, os policiais encontram a motocicleta que teria sido roubada do policial penal R.S, de 43 anos, no qual a vítima sofreu um tiro no tórax, com sua própria arma que também foi roubada pelo assaltante.

O Policial estava com sua motocicleta estacionada próximo a uma barbearia da Rua Niterói, no bairro da Conquista, nessa segunda-feira, quando foi abordado por um desconhecido que portava uma pistola e anunciou um assalto. Depois de tomar a pistola do agente de segurança, o assaltante jogou a arma que estava usando no solo, que se tratava de um simulacro.

Foi aí que Sussuarana esboçou reação e foi para cima do assaltante, que efetuou um disparo à queima roupa, fazendo com que caísse no solo, tendo o mesmo fugido com a motocicleta e a arma do policial. Por sorte, o projétil de grosso calibre transfixou o tórax de Rafael, não sendo registrado nada de grave. Agora, as forças de segurança tentam localizar o acusado para prendê-lo, e recuperar a arma do Policial Penal.