Policial Penal causa acidente na Dias Martins, deixa três feridos e acaba preso

Uma colisão entre dois veículos Fiat e Fiesta na noite desde domingo, 28, deixou duas pessoas feridas e uma criança desorientada. Segundo informações apuradas pelo Ecos da Notícia, os carros trafegavam em sentidos opostos, quando o motorista do Fiesta, que seria um policial penal, que trafegava sentido bairro/ centro, atravessou a mureta que dividiu as duas pistas da Estrada Dias Martins e acertou o carro Fiat vermelho.

No carro FIat se encontravam um casal e uma criança. O policial penal tentou se evadir do local e foi impedido por uma guarnição da Polícia militar que o interceptou próximo a AABB e conduziu ao local do acidente.

No acidente, o condutor do Fiat, João Paulo Fonseca de Paula, 28 anos, sofreu suspeita de fratura na mão esquerda e ficou estável . Keity Carla de Araújo Menezes, de 33 anos, apresentou dor no joelho. A criança de 6 anos ficou confusa e não lembra do ocorrido.

As vítimas foram conduzidas ao Pronto-Socorro e o Policial Penal a Delegacia de Flagrantes.