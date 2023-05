Polícia tenta localizar presidiários suspeitos de matar mototaxista e roubar motocicleta da vítima

Policiais civis e militares da capital acreana vasculham a cidade em busca dos presidiários identificados pelas alcunhas de “Lourinho” e “Bactéria” questão na condição de foragidos da justiça. Os dois são suspeitos de atrair o mototaxista Gimesson William Coelho Dutra, de 28 anos, cujo cadáver foi encontrado na manhã dessa terça-feira, 23, numa propriedade do km 4 do Ramal do Curral, na Estrada do Mutum. O jovem que estava desaparecido desde a manhã de segunda-feira (22), estava com as mãos atadas e foi morto a terçada.

A polícia conseguiu provar que foi “Lourinho”, que era monitorado por tornozeleira eletrônica e danificou o equipamento, quem pegou como passageiro a motocicleta de Gimesson William, e que foi deixado no local do assassinato para pegá-lo mais tarde. Ao retornar ao local combinado por volta 10h30min, presume-se que “Lourinho” já estava em companhia de “Bactéria”, quando teria ocorrido a morte violenta.

Os investigadores acreditam que ao retornar ao local para pegar o passageiro de volta, Gimesson Wiliam tenha sido surpreendido pelos foragidos armados, que o renderam e o amarraram. Em seguida o levaram para uma área de mata baixa, onde o executaram a terçadadas. Em seguiram fugiram na moto do trabalhador, cujo veículo não tinha sido localizado até a manhã desta quarta-feira (24).