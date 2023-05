Brasileira foi encontrada morta em galeria comercial de Cobija, Polícia boliviana investiga o caso

A brasileira Janaina Menezes da Costa, 32, foi encontrada morta no início da manhã deste sábado,6, em uma das galerias localizadas no centro comercial de Cobija, na fronteira com Brasileia e Epitaciolândia.

De acordo com informações publicadas pela imprensa boliviana a polícia suspeitado feminicídio.

O esposo de Janaina, um empresário boliviano identificado apenas como Serginho, foi encontrado ferido e levado para um hospital boliviano. A suspeita é que antes da morte os dois tenham travado uma luta corporal.

Janaína foi morta com golpes de faca. A vitima deixa três filhas pequenas.