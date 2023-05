Polícia Militar recupera em poucas horas veículo roubado

Uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre recuperou um veículo que havia sido roubado durante a madrugada deste sábado, 6, no bairro João Paulo, durante um assalto em que a família havia sido mantida em cativeiro. O carro, poucas horas após ter sido levado pelos criminosos, foi recuperado no bairro Recanto dos Buritis.

Segundo relato do Copom, a vítima e sua família haviam sido mantidas em cativeiro enquanto os criminosos roubavam diversos bens da residência. Os criminosos, encapuzados e portando armas de fogo, saíram levando o carro da família, cerca de 2 mil reais e vários outros itens.

A guarnição realizava patrulhamento pelo Recanto dos Buritis, quando populares relataram que havia um veículo suspeito parado em uma rua próxima. Após constatar que se tratava do veículo roubado, os militares o conduziram até o pátio do Detran para posterior devolução ao dono.