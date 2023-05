PF prende mergulhadores em operação contra grupo que enviava cocaína à Europa

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (24), a Operação Novos Rumos, que busca desarticular um grupo criminoso responsável pela exportação de cocaína pura (cloridrato de cocaína) para a Europa, via embarcações.

Quatro mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão são cumpridos no Rio de Janeiro, Niterói e Magé, na Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso – vinculado à principal facção criminosa do Rio de Janeiro – tem como forma de atuação o armazenamento de cocaína em depósitos localizados nas comunidades cariocas, para posterior remessa por meio de navios destinados ao continente europeu.

Ainda segundo a PF, para ter acesso ao destino final dos navios de interesse, o grupo contava com o apoio de funcionários que apresentavam as rotas das embarcações atracadas no porto da capital fluminense.

Além disso, mergulhadores profissionais – alvos de mandados de prisão preventiva – integravam o grupo e eram responsáveis por ocultar a droga nos cascos dos navios.

Mais de 1.470 kg de cocaína foram apreendidos pela PF no Rio de Janeiro durante as investigações. Os bens apreendidos serão encaminhados a Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para os procedimentos de praxe.