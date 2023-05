Polícia Federal encontra arsenal na casa de empresário suspeito de bancar atos golpistas

Além de atuar como empresário, o suspeito de financiar os atos golpistas é segundo secretário da Associação Empresarial da cidade.

Proprietário de uma loja de matérias de construção no município, o sul-mato-grossense está na lista de quem deverá ressarcir em R$ 20,7 milhões os cofres públicos pelo atos de vandalismo. Segundo a Advocacia-Geral da União (AGU), a ação envolve pessoas que participaram e empresas que financiaram os atos criminosos.

O g1 tentou contato com Adoilto, mas não obteve retorno. Funcionárias do comércio do suspeito se recusaram conversar com a reportagem.

O valor do prejuízo foi calculado a partir de dados apresentados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Palácio do Planalto, Câmara dos Deputados e Senado Federal, alvos dos bolsonaristas radicais.

Ataques

Bolsonaristas radicais invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, em 8 de janeiro de 2023. Os participantes de atos antidemocráticos entraram em confronto com polícias militares que tentavam conter os ataques. Os envolvidos estavam com pedaços de paus e pedras.