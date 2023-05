Palmeiras vence o Cerro Porteño por 3 a 0 em Assunção e fica perto da vaga nas oitavas

Com dois gols de Arthur e um de Rony (acabou o jejum de 11 jogos), o Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, em Assunção, no Paraguai, pela quarta rodada do Grupo C da Conmebol Libertadores e ficou muito perto de confirmar a vaga nas oitavas de final. Resta ao Verdão somar mais um ponto nas próximas duas rodadas para se classificar. No duelo contra o Cerro, o time de Abel Ferreira soube aproveitar bem a vantagem no número de jogadores (Báez foi expulso aos 14 do primeiro tempo) para construir a vitória com tranquilidade. Destaque para Arthur, artilheiro do jogo, mas também para Rony, que além de marcar o seu deu duas assistências.

Como fica?

Com esse triunfo, o Palmeiras chegou aos nove pontos, na segunda colocação do Grupo C. O Verdão tem a mesma pontuação do líder Bolívar, mas perde no saldo de gols. Completam a chave, com três pontos cada, Barcelona de Guayaquil e Cerro Porteño. Veja aqui a tabela completa do torneio.



Primeiro tempo

O duelo em Assunção começou equilibrado, com o Cerro Porteño até tomando mais a iniciativa da partida. Mas um lance aos 14 minutos mudou totalmente o rumo do jogo. Báez fez uma falta dura em Artur, do Palmeiras, e levou o cartão vermelho após análise do VAR. Com um jogador a mais em campo, o Verdão controlou o confronto e abriu o placar aos 24, quando Zé Rafael roubou a bola de um adversário e lançou Rony, que rolou para Artur, de primeira, fazer um belo gol. O Palmeiras ainda teve outras ótimas oportunidades de ampliar. Uma delas em chute forte de longa distância de Zé Rafael. E outra em cabeçada de Gustavo Gómez na área. Ambas foram defendidas pelo goleiro Jean, do time paraguaio. Na reta final do primeiro tempo, Rony perdeu um gol incrível após rebote em chute de Raphael Veiga.

Segundo tempo

Mesmo com um jogador a menos, o Cerro Porteño não tinha outra escolha a não ser ir para cima do Palmeiras em busca de uma reação. Até chegou com perigo, aos seis, com Churin, de cabeça. Mas o Verdão tem uma equipe mais bem entrosada e com uma eficácia impressionante. Aos 12, sem muita dificuldade, Artur fez mais um após nova assistência de Rony, que recebeu de Dudu na esquerda da grande área. Churin, depois de falha da zaga da equipe brasileira, quase diminuiu. Mas o Verdão estava em grande noite. Aos 22, Rony, que já tinha dado duas assistências, recebeu lindo passe em profundidade de Luan, driblou o goleiro e tocou para a rede. O lance acabou com um jejum de 11 jogos sem marcar do atacante. Aos 31, o Palmeiras teve um jogador expulso. Richard Ríos levou vermelho depois de deixar o braço em Cardozo Lucena ao ser empurrado. Mas o jogo continuou igual, com o Verdão dominante.

Próximos jogos

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, contra o Atlético-MG, às 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Conmebol Libertadores, o próximo desafio do Verdão será no dia 7 de junho, às 21h30, contra o Barcelona-EQU, no Allianz Parque, em São Paulo.

Fonte: ge