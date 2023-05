Palmeiras encara o Grêmio nesta quarta-feira (10) em casa pelo Campeonato Brasileiro

O Grêmio chega para o duelo após um empate amargo por 3 a 3 diante do Bragantino no fim de semana. O técnico reprovou o desempenho da equipe e fez cobranças à diretoria por reforços no meio do ano. O Tricolor está na sétima colocação, com sete pontos. Aproveitamento de 58% até o momento.

Transmissão:



Globo: ao vivo para os estados de RS, SC, PR, SP, GO, TO, MS, MT, BA, SE, AL, PE, CE, PA e DF.

Premiere: ao vivo para todo o Brasil.

ge: você acompanha em Tempo Real, com vídeos dos principais lances





Escalações prováveis



Palmeiras – Técnico: Abel Ferreira



Com três desfalques certos – Atuesta, Murilo e Marcos Rocha -, Abel Ferreira pode repetir o time que goleou o Goiás fora de casa na última rodada.