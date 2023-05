Palmeiras e Bragantino entram em campo neste sábado (13)

Palmeiras e Red Bull Bragantino entram em campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O ge acompanha tudo em Tempo Real, com vídeos dos principais lances – clique aqui para seguir tudo de Palmeiras x Bragantino.

Após dormir na liderança e ver o Botafogo recuperar a primeira colocação, o Palmeiras entra em campo novamente buscando reassumir a ponta do Brasileirão. Caso vença o Bragantino, o Verdão irá dormir com a melhor campanha e terá de secar o rival carioca contra o Goiás, no domingo.

O Bragantino vem de dois empates consecutivos e está há cinco jogos sem vitória. O Massa Bruta quer interromper essa sequência sem vencer para não deixar o pelotão de cima se distanciar na tabela e, ao mesmo tempo, afastar-se da zona de rebaixamento. Na 15ª colocação, com seis pontos, o time tem somente dois a mais que Cuiabá, primeira equipe na zona da degola.



Transmissão:



Premiere: ao vivo para todo o Brasil.

ao vivo para todo o Brasil. ge: você acompanha em Tempo Real, com vídeos dos principais lances – clique aqui para seguir.



Escalações prováveis



Palmeiras – Técnico: Abel Ferreira



O treinador tem dois desfalques certos para a partida deste sábado. O volante Zé Rafael e o lateral Piquerez cumprem suspensão por terem levado o terceiro carão amarelo na goleada sobre o Grêmio no meio de semana.



Abel Ferreira deve promover as entradas de Richard Ríos e Vanderlan nos lugares do volante e do lateral, respetivamente. Além de Zé Rafael e Piquerez, Atuesta, Marcos Rocha e Murilo seguem como desfalques.

Escalação provável: Weverton; Mayke. Luan, Gustavo Gómez e Vanderlan; Richard Ríos, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Quem está fora: Atuesta (lesão ligamentar no joelho); Marcos Rocha (lesão na coxa esquerda); Murilo (lesão no ombro direito); Piquerez (suspenso) e Zé Rafael (suspenso).

Pendurados: Abel Ferreira, Mayke

Bragantino – Técnico: Pedro Caixinha

O Bragantino pode manter a escalação da partida contra o América-MG, na última quarta-feira. O time tem dois jogadores suspensos pelo terceiro cartão amarelo (Jadsom e Thiago Borbas), mas eles foram opções no banco de reservas na última partida.

Escalação provável: Cleiton; Aderlan, Eduardo Santos, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Bruninho; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha.



Quem está fora: Jadsom (suspenso), Thiago Borbas (suspenso), Maycon Cleiton (torção no tornozelo), Nacho Laquintana (cirurgia no tornozelo esquerdo), Léo Ortiz (cirurgia no joelho), Luan Cândido (cirurgia na tíbia), Lucas Cunha (lesão no joelho), Raul (cirurgia no joelho) e Kevin Lomónaco (afastado).

Pendurados: Juninho Capixaba e Vitinho.

Arbitragem Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (Fifa/DF)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (Fifa/CE) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa/RS)





