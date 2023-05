Palmeiras dá show, goleia Grêmio por 4 a 1 e assume liderança do Campeonato Brasileiro

No duelo entre volume e eficiência, deu empate. O Palmeiras teve o controle do jogo por 45 minutos, construindo jogadas, empurrando o Grêmio para seu campo de defesa e criando chances seguidas – teve chute de Piquerez defendido por Gabriel Grando, finalização de Artur que passou raspando e arremate rasteiro de Dudu que assustou o rival. Jogando com autoridade, abrir o placar era questão de tempo: aos 23, Raphael Veiga subiu livre de cabeça no meio dos zagueiros após cruzamento de Mayke e fez 1 x 0. O panorama pouco mudou depois disso, com o Tricolor gaúcho fechado e tentando sair em contra-ataques. Aos 46, em um dos raros bons ataques, o Grêmio viu um iluminado Bitello iniciar a jogada, tabelar, dominar na frente de Luan e finalizar com precisão, no ângulo, onde Weverton não conseguia alcançar: 1 x 1.

Segundo tempo

O Palmeiras acelerou o jogo e encurralou o Grêmio desde o início, buscando logo o segundo gol – a principal chance foi uma cabeçada de Rony que exigiu grande defesa de Gabriel Grando. A pressão resultou em um pênalti cometido por Bruno Uvini, em toque de mão dentro da área: Raphael Veiga cobrou com perfeição e fez o 2 x 1. Daí em diante, só deu Verdão, que construiu o resultado na hora que quis – Mayke anotou o terceiro após grande jogada coletiva, e Luan fechou o placar ao aproveitar bola levantada na área e finalizar para o gol vazio. Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, ficou desolado e “jogado” no banco de reservas com o jogo decidido.



Fonte: ge