Oriente Petrolero e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira, na Bolívia

O Massa Bruta deve entrar em campo com escalação semelhante à utilizada na partida contra o Athletico-PR, no último sábado, 20. A única mudança é a volta do lateral-esquerdo Juninho Capixaba no lugar de Guilherme.

Provável escalação: Cleiton; Andrés Hurtado, Luan Patrick, Léo Realpe e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Bruninho; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha.

Desfalques: Natan (lesão no ligamento do joelho esquerdo), Nacho Laquintana (cirurgia no tornozelo esquerdo), Léo Ortiz (cirurgia no joelho), Luan Cândido (cirurgia na tíbia), Lucas Cunha (lesão no joelho), Raul (cirurgia no joelho), Eduardo (estiramento na coxa) Talisson (entorse no tornozelo) e Kevin Lomónaco (afastado).

Pendurados: não tem.



Arbitragem