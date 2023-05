Operação prende 18 pessoas e captura líderes de facção na Cidade do Povo

A Polícia Civil do estado do Acre, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas – DRACO, Delegacia de Repressão ao Narcotráfico – DENARC e Delegacia da 2ª Regional, deflagrou na manhã desta terça-feira, 30, uma operação policial que cumpriu 21 mandados de prisão preventiva e 26 mandados de busca e apreensão domiciliar.

A operação policial contou com o apoio investigativo e operacional do Departamento de Polícia da Capital e do Interior – DPCI. A ação coordenada visa responder às ações criminosas ocorridas em bairros do 2° Distrito da capital, especificamente os ocorridos no Bairro Cidade do Povo. Visando extirpar ações criminosas daquela localidade.

Durante a deflagração, foram presos 16 integrantes de organização criminosa com alto nível hierárquico, entre eles os responsáveis pela disciplina e tidos como responsáveis pelo estado do Acre.

Foram lavrados ainda dois autos de prisão em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas, totalizando 18 prisões. As prisões em flagrante se deram em consequência do cumprimento de mandados de busca e apreensão em locais previamente identificados como ponto de venda de droga no varejo.

Em dois locais foram apreendidas 31 pedras de crack, 03 porções de skunk e 01 pino com cocaína. Já no segundo endereço foram apreendidas 379 trouxinhas de cocaína, 105 sacos de maconha, 6 sacos médios de cocaína e ainda a quantia de quatro mil e cinquenta e um reais.

Participaram da operação policial mais de setenta policiais civis, incluindo policiais recém empossados nos cargos de delegado, agente e escrivães de polícia.