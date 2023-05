Oito pessoas são presas em flagrante por tortura, tráfico de drogas e porte de arma

Uma operação conjunta realizada em Sena Madureira durante esse final de semana fez com que o clima na cidade fosse de tranquilidade, a ponto de não ser registrada uma única ocorrência durante o sábado e domingo, mesmo com eventos no município.

No entanto, durante operação registrada na sexta-feira, foram registradas oito prisões em flagrante por tortura, tráfico e porte de arma. Alguns dos presos são considerados lideranças do crime organizado na região.

De acordo com o tenente Jairo Pontes, a operação conjunta começou pela manhã no bairro da Cohab, quando três homens foram presos por crime de tortura. Eles seriam doutrinadores de uma facção criminosa que havia surrado uma mulher e estavam com prisão preventiva decretada. Eles foram levados para o presídio local.

À tarde, eles cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em cinco pontos dos bairros Pista, Bonsucesso, Cristo Libertador e Ana Vieira, onde conseguiram prender quatro homens e uma mulher por crimes de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma, de munição e participação em organização criminoso.

Todos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil e responsabilizados criminalmente. “Essa medida preventiva fez com que o final de semana fosse dos mais tranquilos em Sena Madureira nos últimos meses. Apesar do rodeio que atraiu muita gente ao centro da cidade, não registramos uma única ocorrência grave ou até mesmo de médio porte”, comentou o tenente Jairo Pontes.