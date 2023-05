O que levou o líder do grupo Wagner a criticar a Rússia em meio a contraofensiva ucraniana

O que está incomodando Yevgeny Prigozhin?

Nos últimos dias, o líder do grupo mercenário russo Wagner parece ter entrado em colapso nas redes sociais, enchendo seu canal do Telegram e outras contas com declarações cada vez mais ultrajantes e provocativas.

Prigozhin revelou um revés aparentemente humilhante no campo de batalha para a Rússia, afirmando esta semana que uma brigada russa havia “fugido” ao redor da cidade oriental de Bakhmut, ameaçando suas tropas com cerco pelas forças ucranianas.

“A situação nos flancos ocidentais está se desenvolvendo de acordo com o pior dos cenários previstos”, reclamou Prigozhin em uma mensagem de áudio divulgada na quinta-feira (11).

“Esses territórios que foram libertados com o sangue e a vida de nossos camaradas estão abandonados hoje quase sem nenhuma luta por aqueles que deveriam manter nossos flancos.”

No início da semana, Prigozhin prejudicou as comemorações do Dia da Vitória da Rússia em 9 de maio com críticas públicas e cheias de palavrões ao alto escalão militar do país.

“Hoje eles [ucranianos] estão destruindo os flancos na direção de Artemovsk [Bakhmut], reagrupando-se em Zaporizhzhia. E uma contraofensiva está prestes a começar”, disse ele na terça-feira (9). “O Dia da Vitória é a vitória de nossos avós. Não ganhamos nem um milímetro dessa vitória.”

E então houve um comentário mais enigmático que levantou as sobrancelhas nas redes sociais.

Dando continuidade a uma reclamação pública de longa data de que os militares uniformizados da Rússia estavam deixando suas tropas sem granadas, Prigozhin sugeriu que os superiores estavam hesitando enquanto os combatentes de Wagner morriam.

“Os projéteis estão em armazéns, estão descansando lá”, disse ele.

“Por que as bombas estão nos armazéns? Tem gente que luta, tem gente que aprendeu uma vez na vida que tem que ter reserva, e guarda, guarda, guarda essa reserva. Ninguém sabe para quê. Em vez de gastar um projétil para matar o inimigo, eles matam nossos soldados. E o avô feliz acha que está tudo bem.”

Isso levantou a questão: a quem, exatamente, Prigozhin está se referindo? Afinal, “avô no bunker” é um dos apelidos favoritos do líder da oposição russa, Alexey Navalny, para o presidente russo, Vladimir Putin, que habita uma bolha de segurança extrema quase caricatural.

Estrela política

Então, o que exatamente Prigozhin queria dizer? Ele está flertando com a defenestração? Ou ele está simplesmente no limite de suas forças, depois de passar meses na linha de frente?

Prigozhin rapidamente recuou em seu comentário de “avô”, gravando uma mensagem de voz subsequente esclarecendo que ele poderia estar se referindo ao ex-ministro da Defesa, o deputado Mikhail Mizintsev, ou ao chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, (ou, mais bizarramente, à blogueira pró-guerra Nataliya Khim).

“Falei de ‘vovô’ no contexto do fato de que não recebemos os projéteis que ficam guardadas em armazéns, e quem pode ser avô?” Prigozhin disse em uma mensagem de voz do Telegram.

“Opção número um, Mizintsev, que foi demitido por nos dar projéteis e, portanto, agora não pode dar projéteis. O segundo é o Chefe do Estado-Maior, Valery Vasilyevich Gerasimov, que deveria fornecer projéteis, mas não recebemos projéteis suficientes e recebemos apenas 10%”.

Durante meses, o líder do grupo Wagner viu sua estrela política ascender na Rússia, já que seus combatentes pareciam ser os únicos capazes de proporcionar um progresso tangível no campo de batalha na guerra de desgaste no leste da Ucrânia.

E ele usou sua influência na mídia social para fazer lobby pelo que deseja, incluindo os procurados suprimentos de munição.

Mas em meio a esses sucessos – particularmente no moedor de carne de Bakhmut – Prigozhin reviveu e ampliou uma rivalidade com a liderança militar da Rússia.

Um astuto empresário político, Prigozhin se apresentou como um patriota competente e implacável – em contraste com o inepto sistema militar da Rússia.

Ele até pregou uma peça no ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, um confidente próximo de Putin.

Em uma carta que ele compartilhou na mídia social nesta sexta-feira (12), o chefe de Wagner continuou a culpar os militares por perderem terreno em Bakhmut – e desafiou Shoigu a visitar o campo de batalha.

“Atualmente, as unidades do grupo Wagner controlam mais de 95% do assentamento de Bakhmut e continuam sua ofensiva por sua libertação completa”, escreveu Prigozhin em uma carta que compartilhou em suas redes sociais nesta sexta-feira.

“Nos flancos do grupo Wagner, onde estão localizadas as unidades das Forças Armadas russas, o inimigo lançou uma série de contra-ataques bem-sucedidos.”

“Peço que venham ao território de Bakhmut, que é controlado pelas unidades paramilitares da Rússia, e avaliem a situação por conta própria”, acrescentou.

Politicamente dispensável?

Pode parecer surpreendente em um país onde criticar os militares pode potencialmente custar a uma pessoa um período na prisão que Prigozhin saia impune com críticas estridentes aos generais de Putin.

Mas Putin preside o que é frequentemente descrito como um sistema judicial, onde lutas internas e competição entre as elites são de fato encorajadas a produzir resultados, desde que a “vertical do poder” permaneça leal e responda ao chefe de Estado.

Mas as birras online de Prigozhin estão cruzando a linha para abrir a deslealdade, dizem alguns observadores.

Em um tópico recente no Twitter, o think tank Institute for the Study of War, com sede em Washington, disse: “Se o Kremlin não responder aos ataques crescentes de Prigozhin a Putin, pode corroer ainda mais a norma no sistema de Putin, no qual atores individuais podem disputar posições e influência, mas não podem criticar Putin diretamente.”

A especulação então se concentra em saber se Prigozhin é politicamente dispensável, se suas explosões são uma espécie de operação de dissimulação inteligente – ou, mais preocupante para Putin, se o sistema de lealdade que mantém o Kremlin funcionando sem problemas está começando a ruir.

“Isso não deveria acontecer no sistema de Putin”, disse Sergey Radchenko, historiador da Guerra Fria e professor da Escola de Estudos Internacionais Avançados da Johns Hopkins, em um tópico recente no Twitter.

“O sistema de Putin permite que asseclas ataquem uns aos outros, mas nunca prejudiquem a vertical. Prigozhin está cruzando esta linha. Ou Putin responde e Prigozhin é torrado ou – se isso não acontecer – um sinal será enviado direto. Um sinal de que o chefe foi fatalmente enfraquecido. E este é um sistema que não respeita a fraqueza.”

Essa teoria será testada nos próximos dias, à medida que as batalhas continuam em Bakhmut.