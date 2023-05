Perfis do TikTok exploram miséria na Cracolândia, para ganha visualizações

Da janela de um prédio localizado numa das ruas por onde se dispersa a Cracolândia, no Centro de São Paulo, um perfil da rede social TikTok faz uma transmissão ao vivo mostrando um grupo de usuários de drogas no local e dissemina fake news como a existência de um auxílio do governo chamado “Bolsa Crack de R$ 700 e pouco”.