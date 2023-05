No Juruá, governo empossa 107 novos servidores do ISE, Idaf, Sesacre e Polícia Civil

Compromisso e responsabilidade são marcas da atual gestão governamental com o serviço público. Com efeito, na manhã desta terça-feira, 30, em Cruzeiro do Sul, o governo do Estado empossou 16 novos servidores da Polícia Civil, 4 servidores do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), 85 servidores do Instituto Socioeducativo (ISE), e 2 servidores da Secretaria de Saúde (Sesacre).

O governador Gladson Cameli esteve presente na solenidade e reforçou que durante sua gestão, até agora, já deu posse para mais de três mil servidores efetivos nos últimos quatro anos.

“A crescente oportunidade de acesso ao serviço público é, sem dúvida, uma forma de fortalecimento do Estado e da execução de suas missões e responsabilidades institucionais”, disse o governador Gladson Cameli.

O que disseram

“O servidor público é um servidor do povo. Servir a sociedade é o compromisso maior do servidor público. Esse é um governo comprometido com o serviço público”, Luiz Gonzaga, presidente da Aleac.

“O servidor público pode contribuir muito para o crescimento e desenvolvimento do município, estado e país. Estamos felizes por termos uma gestão que preocupa-se em garantir emprego e renda para nossas famílias”, Márcia Farias, 31 anos, servidora empossada do ISE.

“Não se constrói uma democracia e um país organizado, que atenda às necessidades e anseios da população de forma digna sem o servidor público competente, bem remunerado, tratado com respeito e dignidade e, ao mesmo tempo, compromissado com sua missão de servir bem ao público indistintamente. É um dia memorável em nossa carreira”, Marcos Otavianno, empossado da Polícia Civil.

“Em todos os órgãos públicos há sempre a relevante participação dos servidores, confirmando a importância de seus trabalhos para a sociedade. Nunca houve um governo tão responsável com o setor público”, Michel Aguiar, servidor empossado da Sesacre.

Foto: Marcos Vicentti/Secom