No Couto Pereira, Coritiba e Vasco ficam no empate em 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro

O Vasco teve mais posse de bola no jogo inteiro (60% contra 40%), mas o Coritiba teve as melhores chances no primeiro tempo. Natanael assustou logo no início num chute cruzado que obrigou Léo Jardim a fazer boa defesa. Os visitantes, com exceção de um chute de Andrey e uma cabeçada fraca de Puma, pouco levou perigo. Até que o Coxa conseguiu abrir o placar nos acréscimos com Zé Roberto, que chegou na frente de Robson Bambu no cruzamento e tocou de mansinho no canto.

Vasco iguala