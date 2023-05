Flávio Dino disponibiliza R$ 91 milhões para segurança e cobra execução de projetos

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou na manhã desta sexta-feira, 19, que o governo federal está dando continuidade ao Sistema Único de Segurança Pública que foi criado, mas ainda não foi de fato implementado. “Eu estou sobretudo para ouvir e prestar contas para aquilo que o governo do Acre precisa. Estamos entregando hoje 20 viaturas destinadas à defesa da mulher, equipamentos, armamentos”, disse Dino em entrevista coletiva na Sede do Senac, em Brasiléia, local onde ocorre o Seminário Nacional de Segurança Pública.

O chefe de Estado informou ainda que o Ministério disponibilizou R$ 91 milhões para o governo do Acre possa fortalecer programas de segurança pública . “Nós já temos destinados ao Estado do Acre 91 milhões. Gastem o dinheiro rápido, na hora que vocês gastarem, eu consigo mais. São sinais concretos, sinais práticos. São recursos do Fundo de Segurança Pública. Há estados com dinheiros retidos por anos e nós acabamos com isso com um portaria para desburocratizar”, disse

Dino defendeu que o governo Lula tem o interesse de aumentar as forças federais na região de fronteira. “Ontem no Rio de Janeiro estivemos no BNDES pleiteando R$ 1,2 bilhões para segurança. Parte desse recurso deve ser destinado ao Acre, mais viaturas, mais armamentos. Ampliaremos todos os programas de segurança como o Gefron”, frisou.

Foto: Sérgio Vale