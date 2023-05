Nicole Bahls ganha mansão no RJ de R$ 10 milhões do namorado após descobrir traição

Nicole Bahls ganhou uma mansão avaliada em R$ 10 milhões do namorado, Marcelo Viana, segundo o Jornal Extra. A casa fica localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O presente do empresário foi dado após o casal terminar duas vezes apenas no mês de março, porque a apresentadora teria sido traída. Os dois reataram o romance pouco tempo depois, em abril.

Mas essa não é a única mansão de Nicole. No começo de março, ela compartilhou nas redes sociais algumas fotos da casa que ela comprou com o próprio dinheiro e que demorou mais de dois anos para ser construída. O local conta com 12 quartos e 22 banheiros, e ela disse que o imóvel ficou exatamente do jeito que ela esperava.

Nas redes sociais, os internautas brincaram com o presente milionário. “Eu também perdoaria as traições com um presente desse”, escreveu uma pessoa. “Já aceitamos chifre de graça, imagina ganhando uma mansão dessas”, disse outra. “Eu aceitava esse pedido de desculpas com a documentação da casa no meu nome, bem linda, e depois traía ele de volta”, falou mais uma.

Namoro ioiô de Nicole Bahls e Marcelo Viana

A apresentadora reatou o namoro com Marcelo Viana cerca de duas semanas após o término mais recente. Na ocasião, ela disse estar triste pelo rompimento, mas não revelou os motivos que levaram ao fim da relação.

A primeira vez que Nicole Bahls terminou com o empresário foi no começo de março, logo depois do Carnaval. Ela teria rompido com o empresário após supostamente ver mensagens do namorado com outras mulheres.

Fonte: R7