Músico de Lana Del Rey teve celular furtado no Brasil e se revolta: “Lixos humanos”

Will Whitney, técnico de bateria da Lana Del Rey, está acompanhando a cantora em seus shows no Brasil e diz ter tido o celular furtado enquanto estava no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, ele se revoltou após o ocorrido dizendo que os brasileiros não merecem o show ao vivo.

“Acabei de ter o meu iPhone roubado da minha mão por um pedaço de m…. numa moto. F….. este país inteiro. Eles não merecem música ao vivo. Mal posso esperar para ir para casa”, escreveu ele.

No Instagram, o músico adicionou as hashtags “F….. o Brasil” e “Lixos humanos” e privou os comentários. Ao receber uma enxurrada de comentários nos outros posts, ele apagou a publicação e logo após desativou o perfil no Instagram.

“Não fui assaltado nenhuma vez e morei no Brasil por 23 anos. 4 anos nos EUA e mais de 10 dos meus amigos foram assaltados. Há pessoas más em todo o mundo. Você é apenas um idiota xenofóbico” disse um internauta.

“Respeite nosso país! O único pedaço de m….. é você. Espero que perca o emprego”, comentou o ex-BBB Mahmoud Baydoun.

“Ei psiu, espero que você nunca mais pisa os pés no Brasil”, disse outro brasileiro.

No Twitter, o assunto foi bastante comentado pelos fãs da cantora que estão torcendo para o profissional seja demitido. “Xenofóbico! Espero que seja demitido”. “Por mim ele vai embora agora, insubstituível é a Lana e não ele”.

Lana Del Rey se apresentará no Mita Festival que acontecerá nos dias 3 e 4 em São Paulo. Ela estava há quatro anos sem subir nos palcos e fez seu retorno triunfal no último final de semana no Rio de Janeiro.