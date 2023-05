Mulher presa é suspeita de mandar matar pai e irmão por herança e vingança familiar

De acordo com a Polícia Civil, o valor seria de R$ 10 mil para cada morte, pois a mãe da suspeita também deveria ser assassinada. Mas a mulher não estava no sítio no dia do crime.

A dupla contratada, de 29 e 34 anos, foi presa horas depois de matar as vítimas. A princípio, eles confessaram a autoria, disseram que conheciam a rotina da família e planejavam um roubo, porém nada foi levado do imóvel.

Após o avanço das investigações, a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) constatou que o casal planejou a morte de Wladmyr e Vitor por conta de um desentendimento que tiveram com as vitimas e a herança que Viviane receberia.