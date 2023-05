Mulher de 23 anos é espancada na tarde desta quinta-feira (11) por cinco homens em ramal

Damiana da Silva, 23, anos, que reside na rua Jaú, na Invasão do Panorama, em Rio Branco, deu entrada na tarde desta quinta-feira, 11, no Pronto-Socorro de Rio Branco com várias marcas de agressão. Ela teria sido agredida por cinco homens.

A jovem foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na residência da mãe dela que fica na Invasão. Familiares contaram que a jovem já chegou muito machucada, com o braço fraturado e várias lesões pelo corpo.

A suspeita é de que Damiana tenha sido vítima da chamada “disciplina” de uma organização criminosa, mas os motivos, ela não revela e não quis entrar em detalhes nem mesmo com a própria mãe.