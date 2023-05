Aposentado tem casa invadida por bandidos que usavam uniforme de banco na Capital

Investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) estão tentando identificar e prender uma jovem que usava uniforme de um banco público em Rio Branco e comandou um assalto a um aposentado de 69 anos, que foi espancado e teve seu carro roubado. O crime aconteceu no início dessa semana no conjunto Habitar Brasil, região do bairro Nova Esperança.

A mulher suspeita estava na companhia de outras duas pessoas na rua e teria oferecido ao idoso a abertura de uma conta numa determinada agência bancária. O veículo roubado foi localizado pela polícia, que busca imagem do trio que vem agindo na periferia da capital.

O aposentado chegava em casa e já havia acionado o controle do portão de entrada quando apareceu uma moça de boa aparência, usando o uniforme de um banco público, perguntando se o mesmo não queria abrir uma conta. Muito simpática, conseguiu atrair a atenção do idoso, até que os dois cúmplices entraram em cena.

Os bandidos chegaram a espancar o aposentado para poder tomar seus cartões de banco e outros valores, para então fugir com o automóvel da vítima tomando rumo ignorado. Tão logo tomaram conhecimento do ocorrido, familiares procuraram a polícia e fizeram o registro, pedindo providências cabíveis. Por sorte, o carro roubado foi logo localizado. Investigadores tentam obter imagens de câmeras de monitoramento na região, que possam ajudar na identificação do trio, especialmente da mulher que comandou toda a ação.