Mulher acusa motorista da 99 de ofender e expulsá-la junto com filhos de veículo

A autônoma Gleiciane de Melo, 37 anos, registrou um boletim de ocorrência na noite desta sexta-feira, 5, contra um motorista de aplicativo da plataforma 99.

De acordo com o Gleiciane, ela estava com com duas crianças, uma de 6 e uma de 10 anos, sendo que uma delas é autista e o motorista, identificado apenas como Jorge, sem motivo nenhum passou a ofender a vítima e as crianças e obrigando-os a sair do carro.

Gleiciane gravou um vídeo no momento da discussão com o motorista de aplicativo. “No decorrer do trajeto ele surtou sem motivo nenhum e começou a ofender as crianças dizendo que elas eram mal educadas, filhos das puta, que a mãe não fazia nada e pediu para a gente ia sair do carro. Eu me senti desamparada, eu me senti ofendida e fiquei jogada. A minha irmã teve que me buscar porque simplesmente ele me deixou jogada de noite com duas crianças”, afirmou Gleiciane ao ac24horas.

O caso foi registrado na Delegacia de Flagrantes como injúria e ofensa à dignidade.

A reportagem não conseguiu identificar o motorista do veículo, mas espaço segue aberto para sua manifestação, caso haja interesse.