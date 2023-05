Mudança em política de preços da Petrobras preocupa empresas

Nesta terça-feira, 16, a Petrobras anunciou uma nova política de definição de preços da gasolina e do diesel, abandonando à política do Preço de Paridade de Importação, a chamada PPI. Entretanto, o anúncio gerou desconfiança em entidades do setor.

Para o advogado Evaristo Pinheiro, representante da Refina Brasil, formada pela seis maiores distribuidoras privadas de combustível, a nova política adotou premissas que preocupam o mercado. “A nova política de preços da Petrobras preocupa o mercado de refino privado porque ela abandonou uma política que não era perfeita, mas havia alguma objetividade na adoção dos preços.

A nova política adotou premissas que são de conceito aberto. […] Isso não está pré-definido, o que é, qual é o conceito e como vai ser aplicado”, diz Evaristo.

O advogado analisou quais serão os possíveis efeitos da nova política adotada pela estatal, apontando o risco de revisões sobre investimentos em refino no país. “Sobre o mercado de refino privado, o efeito imediato é que com a incerteza que essa nova política traz, eu posso ter revisões nos investimentos a serem feitos. Parte dos investimentos em aumento de capacidade de refino no Brasil virão do setor privado. Isso pode ser revisado de agora em diante, dada a incerteza que a nova política traz”, afirmou.

Fonte: Jovem Pan News