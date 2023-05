MPF questiona Telegram sobre disparo de mensagens contra PL das Fake News

A Meta, que administra o Facebook e o Telegram, enviou comunicado, dizendo que tomou conhecimento da mensagem do Telegram que a cita que nega as alegações. “A Meta refuta o uso de seu nome pelo Telegram na referida mensagem, e nega as alegações no texto”.

O que diz a proposta



O texto torna crime a promoção ou financiamento de divulgação em massa de mensagens com conteúdo inverídico por meio de conta automatizada, as chamadas contas-robôs.



Além disso, estabelece que: