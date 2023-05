Motociclista fica em estado grave ao colidir em veículo em Sena Madureira

Um acidente envolvendo duas motocicletas na noite dessa segunda-feira, 29, deixou um homem gravemente ferido no município de Sena Madureira, mais precisamente no km 01, próximo ao presídio do município.

Informações apuradas pelo Ecos da Notícia dão conta de que as vítimas envolvidas, Antônio Charles Bezerra da Costa, de 24 anos, trafegava em sua motocicleta para a zona rural quando Antônio Rodrigues da Silva, de 36 anos, trafegava sentido centro para o Segundo Distrito

Ambos colidiram frontalmente e com o impacto caíram no chão. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou as duas vítimas para o Hospital João Câncio Fernandes, no município.

Antônio Rodrigues segue em observação, já Antônio Charles foi transferido para Rio Branco , onde deu entrada no hospital com traumatismo craniano grave, escoriações nos membros inferiores e hematoma no olho esquerdo. O mesmo teve de ser intubado.