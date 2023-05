Motociclista fica em estado grave ao cair com veículo em buraco na estrada AC-40, em Rio Branco

O motociclista Edilson Ferreira de Oliveira, de 47 anos, sofreu um grave traumatismo craniano na noite desse domingo 14, após passar com sua motocicleta em um buraco na estrada AC-40, na região do bairro Vila Acre, Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, o condutor da moto trafegava no sentindo bairro/centro quando bateu em um buraco e caiu, batendo fortemente a cabeça no asfalto. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo os socorristas, o paciente precisou ser intubado devido ao quadro grave de saúde. Edilson sofreu um traumatismo craniano grave e foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

No setor de trauma, foi avaliado pelos especialistas cirurgiões e o serviço de neurologia. De acordo com os médicos, o estado do paciente é grave.