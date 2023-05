Missão técnica do governo no sul pode trazer instalação de nova indústria em Acrelândia

O parque industrial de Acrelândia, na região do Baixo Acre, poderá ganhar uma nova indústria. As tratativas estão bem avançadas, por meio de uma missão técnica da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), que estuda modelos de parcerias público-privadas (PPP) implantados em Santa Catarina e no Paraná.

O diretor de Indústria da pasta, Albert Azenha, informou que o diálogo está na fase de análise dos incentivos fiscais para instalação do empreendimento no ramo de fertilizantes.

O parque de Acrelândia está entre os polos que receberam investimentos do governo do Acre. Na próxima sexta-feira, 26, melhorias serão entregues como parte da agenda da Semana da Indústria. Foram aplicados mais de R$ 2 milhões nas benfeitorias de infraestrutura.

“O Parque de Acrelândia está reformado e pronto para receber novas empresas. Essa política de novo ambiente de negócios tem sido o foco do secretário Assurbanipal Mesquita que, seguindo determinações do governador Gladson Cameli, visa à geração de mais emprego e renda”, disse Azenha.