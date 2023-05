Ministério Público instaura inquérito para apurar shows de MC Pipokinha com menores

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) instaurou um inquérito na última quinta-feira, 25, para apurar a entrada de menores de idade – inclusive desacompanhados – em shows da cantora MC Pipokinha. De acordo com a demanda encaminhada pela Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, com representação do deputado estadual Guto Zacarias, “a cantora promove shows de conotação sexual e obscena, ao som de músicas com letras de conteúdo pornográfico e performances eróticas” e, apesar disso, “não consta qualquer classificação indicativa nos materiais de divulgação dos eventos”. No inquérito, a promotora de Justiça Luciana Bergamo argumentou que “apesar de a Constituição garantir direito à livre expressão da atividade artística, independentemente de censura ou licença, o exercício desse direito não pode violar direitos fundamentais de crianças e adolescentes”. Foi determinado que Pipokinha esclareça em até 15 dias sobre a presença de menores de idade em seus shows e também a ausência de classificação indicativa em seus materiais de divulgação. Ela também deverá indicar quais empresas são responsáveis por vender os ingressos dos seus shows. A Jovem Pan entrou em contato com a equipe da funkeira, mas ainda não obteve retorno.

Fonte: Jovem Pan News