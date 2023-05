MP de Goiás entrega investigação para a CPI da Manipulação do Futebol brasileiro

A entrega foi feita em mãos para o presidente da CPI, deputado Julio Arcoverde (PP-PI), durante audiência para ouvir o promotor responsável pela investigação, Fernando Cesconetto, e o procurador-geral do MPGO, Cyro Terra Peres.

Além deles, esteve presente o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, responsável pelas denúncias de esquemas no próprio time. Ele afirmou que , se não fossem as investigações, o futebol estaria “totalmente contaminado” em três ou quatro anos.

A CPI foi instituída em meio a uma operação policial que apura um esquema de fraudes no Campeonato Brasileiro e em torneios estaduais. O colegiado foi instalado na semana passada e terá 120 dias para investigar o tema.



O plano de trabalho do deputado Felipe Carreras (PSB-PE), relator da CPI, determina que só serão objeto de investigação da comissão “as supostas manipulações em jogos de futebol profissional”.