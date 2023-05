“Metido a Playboy” invade casa pela janela e furta objetos no bairro Bosque, em Rio Branco

Um rapaz identificado com aparência de “Playboy” invadiu uma residência na tarde dessa quinta-feira, 18, na Rua São Paulo, localizada no bairro do Bosque, em Rio Branco.

De acordo com a polícia, o suspeito se aproveitou que o morador saiu da residência por alguns minutos e a casa ficou sozinha para cometer o crime.

O acusado ele entra de camisa preta pulando o muro e sai de camisa cinza pelo portão, já com os objetos do furto nas mãos, um notebook e outros itens de valor.

Um boletim de ocorrência foi feito e as imagens de câmeras de segurança já foram entregue a polícia. Quem reconhecer o criminoso nas imagens, por favor entrar em contato com a polícia 190.