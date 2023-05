Mega-Sena pode pagar R$ 8,6 milhões neste sábado (6/5); veja dezenas sorteadas

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite deste sábado (6/5), o sorteio do concurso 2.589 da Mega-Sena. O prêmio para quem acertar as seis dezenas está estimado em R$ 8,6 milhões. O sorteio foi realizado em São Paulo (SP).

Confira os números sorteados:

01 – 15 – 16 – 25 – 32 – 36

Probabilidades

Segundo a Caixa, as chances de vencer em cada concurso variam de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples na Mega, por exemplo, com apenas seis dezenas, a Caixa diz que a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860.

Já para uma aposta máxima, com 15 dezenas, a probabilidade é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

Outros concursos

A Caixa também realizou o sorteio de outros concursos. Veja abaixo:

Quina – concurso 6.142

02- 09 – 32 – 64 – 79

Dupla Sena – concurso 2.511

Dezenas sorteadas na 1ª faixa: 18 – 20 – 23 – 26 – 32 – 36

Dezenas sorteadas na 2ª faixa: 08 – 25 – 29 – 37 – 45 – 47

Dia de Sorte – concurso 754

Dezenas sorteadas: 13 – 19 – 23 – 24 – 26 – 27 – 30

Mês: 02

Lotofácil – concurso 2.805

Dezenas sorteadas: 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25

