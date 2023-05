Mauro Cid teria enviado depósitos em dinheiro a Michelle Bolsonaro, diz PF

Preso no último dia 3 de maio, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid enviou depósitos em dinheiro para Michelle, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Diante da suspeita, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a quebra do sigilo bancário do aliado do ex-militar.

Resumo

Mauro Cid teve celular apreendido em operação da PF na semana passada, sob a investigação de corrupção em cartões de vacina com a família Bolsonaro;

Na investigação, foram identificados repasses de dinheiro para Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente;

Uma troca de mensagens entre Cid, Michelle e mais duas assessoras foi interceptada pela PF e indicou orientação para o pagamento em dinheiro. O aliado mostrou preocupação sobre a descoberta do esquema.

Segundo colunista do UOL, a Polícia Federal identificou, por meio de mensagens de Whatsapp a partir do celular de Cid, comprovantes de depósitos bancários para a ex-primeira dama. O montante era de R$ 8.600.

+ Áudios indicam gastos de Michelle Bolsonaro pagos em dinheiro vivo; preocupado, Mauro Cid compara caso ao de Flávio

“A análise também identificou seis comprovantes de depósitos para a primeira-dama Michelle Bolsonaro no período de 8/3/2021 até 12/05/2021, realizados por meio de depósitos fracionados em caixas eletrônicos de autoatendimento e um comprovante de depósito em espécie, possivelmente no atendimento presencial”, escreveu a PF.

Fonte: ISTOÉ