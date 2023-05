Criminoso caçado pela polícia do Acre é preso em fazenda de Rondônia

O presidiário Fraksmildo Oliveira de Souza, conhecido como “Maníaco do Quinari”, cuja fotos estavam sendo publicadas nas redes sociais de todo o Brasil sendo procurado pela justiça do Acre por diversos crimes, foi preso na tarde dessa quarta-feira, 17, durante um cerco policial em uma fazenda na região do Distrito de Abunã. Ele havia parado para pedir comida e água, já que estava em fuga.

Franksmildo é acusado de ter praticado dois assaltos, o primeiro contra uma farmácia, em Nova Mamoré e também a um taxista. O mesmo deverá ser autuado em flagrante no 8º Distrito Policial, no Distrito de Extrema, em Rondônia. Na capital acreana, é suspeito de ter cometido estupros em vários bairros, com uso de excessiva violência,

As fotografias de Franksmildo Souza passaram a circular pelas redes sociais e se espalhou rapidamente por toda região, depois que o delegado Carlos Bayma, titular da Delegacia Geral de Polícia Civil de Senador Guiomar, pediu ajuda à população através da imprensa, no sentido de prestar informações que pudessem levar a polícia ao acusado.

De acordo com a autoridade policial, el é considerado de altíssima periculosidade e estava recolhido no presídio da capital e por ter cumprido parte da pena, foi beneficiado pelo regime semiaberto, passando a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Dois dias depois, se livrou do equipamento passando a praticar crimes. O primeiro deles, um assalto na estrada que liga o Conjunto Cidade do Povo à Rodovia Ac-40, quando roubou uma motocicleta.

No mesmo dia, teria atacado duas mulheres na zona rural de Senador Guiomard, quando invadiu uma residência e sob ameaças de uma arma de grosso calibre, manteve relação sexual forçada com duas jovens, as quais chegou a espancar. Os registros inclusive foram feitos na Delegacia de Polícia Civil da região.

Prisão

Se passando por trabalhador, ele conseguiu fugir de Rio Branco ao pegar carona de um caminhoneiro. No domingo dia 14, portava um revólver caibre 38 e assaltou uma farmácia em Mamoré, já no Estado de Rondônia. Na fuga, fez o mesmo com um taxista. Para não despertar suspeita, resolveu fazer o percurso até o Distrito de Abunã a pé, pois já estava sendo caçado pela polícia de Rondônia, que já sabia que o homem é o mesmo procurado pela polícia do Acre.

O proprietário da fazenda tinha visto a fotografia do suspeito exibida em um programa de TV do Acre e comunicou a policiais do 9º Batalhão da Policia Militar de Rondônia, responsável pela segurança na região, que fechou o cerco e prendeu o criminoso, que foi levado ao 8º DP, no Distrito de Extrema.