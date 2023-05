Líder do PCC do Acre é morto a tiros em confronto com a Polícia no Mato Grosso do Sul

Considerado uma das lideranças da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), Anderson da Silva Chagas, 33 anos, que é foragido da justiça do Acre pelo crime de homicídio, foi morto na manhã desta segunda-feira, 8, em confronto com a Polícia Civil na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Anderson morreu ao reagir durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, feito por policiais da DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio), logo no início da manhã. Ele chegou a ser socorrido pelos próprios policiais, mas morreu ao dar entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Almeida.

Logo após o óbito constatado, a Polícia Civil e perícia estiveram no local onde houve confronto. Foi possível constatar que Anderson alugava dois apartamentos no residencial localizado no Jardim Inápolis. Em um dos espaços, ele morava com a esposa, onde foi localizado um tablete de maconha, uma pistola e um revólver.

O outro imóvel era utilizado para o preparo das drogas e, posteriormente, para a venda. Nesse, a polícia encontrou balança de precisão, porções prontas para o tráfico e mais um tablete de maconha, além de um colchão. A esposa de Anderson, que não teve nome informado, acabou presa por tráfico de drogas. (Com informações do Campo Grande News).