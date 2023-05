Líder de facção é preso neste sábado após comandar diversos crimes em Bujari e Rio Branco

Após meses de investigação, a polícia civil do município de Bujari conseguiu prender neste sábado, 20, um dos líderes de uma organização criminosa conhecido por seu alto nível de periculosidade. De acordo com a polícia, o preso detinha poder dentro da facção e vinha comandando diversos crimes no município e também na capital acreana.

O delegado responsável pelas investigações afirmou que esta foi uma ação exitosa, uma vez que retirou de circulação indivíduo que vinha cometendo delitos de forma assídua.

Segundo informações, o infrator é de alta periculosidade e tinha poder dentro do grupo criminoso. Ele vinha sendo investigado há meses, suspeito de estar coordenando vários delitos na capital e interior do Acre.