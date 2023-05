Justiça torna réus 16 pessoas por fraude em resultado de jogos do Bralireirão A e B

“Trata-se de atuação especializada visando ao aliciamento e cooptação de atletas profissionais para, mediante contraprestação financeira, assegurar a prática de determinados eventos em partidas oficiais de futebol e, com isso, garantir o êxito em elevadas apostas esportivas feitas pelo grupo criminoso em casas do ramo. O grupo se vale, ainda, de inúmeras contas de terceiros para aumentar seus lucros, ocultar reais beneficiários e registrar a atuação de intermediários para identificar, fornecer e realizar contatos com jogadores dispostos a praticar as corrupções”, diz trecho do documento.

Parte dos jogos e dos elementos da denúncia foram acrescentados na investigação durante a fase de análise de provas colhidas e de depoimentos dos denunciados e de testemunhas. Eles são referentes às partidas entre Juventude x Fortaleza e Ceará x Cuiabá.



Ao todo, tornaram-se réus: Bruno Lopez de Moura (vulgo BL), Ícaro Fernando Calixto dos Santos, Luís Felipe Rodrigues de Castro (vulgo LF), Victor Yamasaki Fernandes (vulgo Vitinho), Zildo Peixoto Neto, Thiago Chambó Andrade, Romário Hugo dos Santos (vulgo Romarinho), William de Oliveira Souza (vulgo Mclaren), Eduardo Gabriel dos Santos Bauermann, Gabriel Ferreira Neris (vulgo Gabriel Tota), Victor Ramos Ferreira, Igor Aquino da Silva (vulgo Igor Cárius), Jonathan Doin (vulgo Paulo Miranda), Pedro Gama dos Santos Júnior, Fernando José da Cunha Neto e Matheus Phillipe Coutinho Gomes.



Confira, em ordem cronológica, a lista das partidas nas quais o grupo atuou visando aplicar fraudes:



Palmeiras X Juventude (10.09.2022)

Juventude X Fortaleza (17.09.2022)

Goiás X Juventude (05.11.2022)

Ceará X Cuiabá (16.10.2022)

Sport X Operário (PR) (28.10.2022)

Red Bull Bragantino X América (MG) (05.11.2022)

Santos X Avaí (05.11.2022)

Botafogo X Santos (10.11.2022)

Palmeiras X Cuiabá (06.11.2022)

Red Bull Bragantino X Portuguesa (SP) (21.1.2023)

Guarani X Portuguesa (SP) (08.02.2023)

Bento Gonçalves X Novo Hamburgo (11.02.2023)

Caxias X São Luiz (RS) (12.02.2023)





Algumas partidas seguem em investigação em outro procedimento criminal, Luverdense x Operário de Várzea Grande (MT) e Goiás x Goiânia estão entre elas.



Dano moral coletivo



O MP requereu ainda que seja fixado o valor mínimo de R$ 2 milhões para reparar os danos morais coletivos causados pelos denunciados. O valor deverá ser atribuído a todos os réus, considerando-se os fatos elementos já colhidos ao longo da investigação, bem como aqueles que serão trazidos durante a instrução processual.