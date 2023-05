Justiça torna réu homem acusado de divulgar fotos de Marília Mendonça após morte

André Felipe foi preso em flagrante, no dia 17 de abril, após usar as redes sociais para divulgar imagens de artistas mortos. A decisão torna o suspeito réu no processo que investiga o caso.

O réu deve responder pelo crime de vilipêndio de cadáver, com pena prevista de detenção de 1 a 3 anos e pagamento de multa. As imagens, segundo investigação da Polícia Civil do DF, foram obtidas ilegalmente e distribuídas de forma indiscriminada na internet.

Além da divulgação das imagens, André também é investigado, de acordo com a denúncia oferecida pelo MPDF, por fazer publicações que propagaram ideias nazistas, racistas e xenofóbicas, inclusive com a utilização da cruz suástica – símbolo do nazismo, nas redes.