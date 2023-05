Justiça ouve nesta segunda-feira filhas de Gugu em processo sobre união estável

A Justiça de São Paulo começa a ouvir nesta segunda-feira (22) as partes interessadas e as testemunhas no processo que analisa a união estável de Rose Miriam Souza di Matteo com o apresentador Gugu Liberado, morto em 2019. As gêmeas darão início aos procedimentos, com falas nesta segunda-feira (22), e os depoimentos acontecerão até quarta-feira (24).