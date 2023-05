Justiça condena trio a quase 90 anos de prisão pelo crime de assassinato em Brasiléia

Um júri popular terminou com a condenação de três pessoas envolvidas em um assassinato ocorrido na cidade de Brasiléia, no interior do Acre, precisamente no dia 26 de maio de 2021, no Bairro Leonardo Barbosa.

A vítima, identificada como Romário da Silva Cunha (37), mais conhecido como ‘Índio’, era monitorado da Justiça e estava em frente de sua casa, quando indivíduos chegaram com armas e atiraram acertando no peito, que ainda conseguiu correr para dentro da residência, mas, morreu dentro do quarto.

Na época, ficou sabendo que Romário estava cumprindo liberdade assistida pelo crime de envolvimento com tráfico de drogas, e teria financiado seu caixão, pois, acreditava que algo de pior poderia acontecer contra sua pessoa a qualquer momento.

A delegada titular de Brasiléia era Carla Ivane, titular na época, e junto de seus investigadores, descobriram o envolvimento de cinco pessoas, sendo que dois, foram absolvidos neste julgamento.

Os réus; Marcelo Augusto de Oliveira Lima, Ronan Damasceno dos Santos e Sidiane Nascimento Lial, responderam pelo crime de homicídio qualificado, motivo torpe, onde não deram recursos para a vítima se defender, entre outros.

O juiz de direito, Doutro Clovis Lodi, que presidiu o julgamento, sentenciou o trio a cumprir penas que variaram de 24 a pouco mais de 32 anos de cadeia, sem direito a recorrer em liberdade, somando-se quase 90 anos de reclusão.

Pelo crime de homicídio qualificado, emprego de arma de fogo, envolvimento com grupos criminosos, uso de menores em grupos criminosos, ficou sentenciado da seguinte forma: Marcelo Augusto de Oliveira Lima, foi condenado a 24 anos de dois meses; Sidiane Nascimento Lial, condenada a 29 anos e dez dias; Ronan Damasceno dos Santos, condenado a 32 anos e quatro meses.

Os condenados deverão ainda, pagar uma multa de R$ 15 mil reais como indenização aos familiares da vítima.

Por O Alto Acre