Motociclista sofre fratura ao ser atingido por carro em acidente na Getúlio Vargas, em Rio Branco

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na noite dessa quarta-feira, 17, no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Milton Matos, em Rio Branco.

Segundo informações, a condutora de um carro modelo Classic de cor branca trafegava sentido bairro/ centro e quando ela iria virar à direita, colidiu com o motociclista identificado como João de Andrade Vieira, de 18 anos.

O condutor da motocicleta Fan 160 de cor vermelha trafegava sentido centro/bairro (oposto). A condutora do carro permaneceu no local até a chegada do socorro.

De acordo com populares, no momento da colisão, a mulher teria saído do veículo para ver a situação do motociclista e em seguida foi abordada por amigos e familiares do condutor da moto, que, segundo testemunhas, agrediram verbalmente a mulher.

A motorista do carro pediu ajuda em um restaurante próximo com medo de ser agredida. Ela ainda ligou para a polícia militar pedindo ajuda por medo de ser linchada.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o jovem e o encaminhou até o pronto-socorro de Rio Branco. Ele foi entregue ao setor de trauma para maiores avaliações. O paciente sofreu uma fratura na região clavicular esquerda, mas estava consciente e estável.