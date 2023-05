Jogadores envolvidos em esquema de apostas devem ser suspensos pelo STJD

Os jogadores de futebol denunciados pelo Ministério Público de Goiás na Operação Penalidade Máxima 2 devem ser suspensos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na próxima semana. A suspensão, que pode durar no máximo 30 dias, está sendo estudada pelo procurador-geral do tribunal, Ronaldo Piacente, e os pedidos serão entregues ao presidente do órgão.

A Operação Penalidade Máxima II investiga a manipulação de apostas em jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado e dos Estaduais deste ano. Ao todo, 15 jogadores foram denunciados pelo MPGO.

São eles: Eduardo Bauermann (Santos), Gabriel Tota (Ypiranga-RS), Paulo Miranda (sem clube), Igor Cariús (Sport), Victor Ramos (Chapecoense), Fernando Neto (São Bernardo), Matheus Gomes (sem clube), Romário (sem clube), Joseph (Tombense), Mateusinho (Cuiabá), Gabriel Domingos (sem clube), Allan Godói (Sampaio Corrêa), André Queixo (Ituano), Ygor Catatau (Sepahan-IRA) e Paulo Sérgio (Operário-PR).

Outros quatro atletas confessaram ter aceitado ofertas de manipulação, mas fizeram acordos com o Ministério Público para se tornarem testemunhas. São eles: Kevin Lomonaco (RB Bragantino), Moraes (Atlético-GO), Nikolas Farias (sem clube) e Jarro Pedroso (Inter-SM).

O nome de outros jogadores também surgiu durante a investigação, e alguns deles foram afastados por seu clube. O STJD também estuda punir os atletas que recusaram ofertas de apostadores, mas não informaram a Justiça das propostas.

Registros dos celulares apreendidos na denúncia da máfia das apostas revelam acordos informais entre jogadores e os criminosos que comandam os esquemas de apostas no futebol brasileiro.

Em documento disponibilizado pelo próprio Ministério Público de Goiás e o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), atletas como o zagueiro Bauermann, do Santos, Moraes, do Juventude (na época), e Nathan, atacante do Fluminense (na época), são expostos por conversas e até chamadas de vídeos com os apostadores.



